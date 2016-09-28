Ростов-на-Дону для ликвидации потопов покупает технику за 11,7 млн рублей
Ростов-на-Дону, 28 сентября, 2016, 12:05 — ИА Регнум.
Ростовские власти выделяют из городской казны почти 11,7 млн рублей на покупку перекачивающего комплекса, который будут использовать для ликвидации ливневых потопов. Электронный аукцион объявило управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям донской столицы, передает корреспондент ИА REGNUM 28 сентября.
Согласно техзаданию, прикрепленному к аукциону, перекачивающий комплекс предназначен для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с масштабными затоплениями. Он должен быть мобильным, смонтированным на двух прицепах: с насосной стацией и с напорными рукавами. Прицепы должны соответствовать виду аварийно-спасательных служб.
Победителя заказчик определит уже на следующей неделе — 6 октября. Исполнитель должен поставить технику не позднее 20 декабря этого года.
Неизвестно, удалось бы избежать трагедии в июне этого года, если бы такой комплекс уже был на вооружении ростовских спасателей. 30 июня на город обрушился ливень, в бурлящем потоке дождевой воды погибла 13-летняя девочка. Виновных наказали, а вот с ливневыми стоками пока ничего так и не сделали.
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Напомним, специалисты считают, что освоение новых микрорайонов Ростова-на-Дону должно начинаться с устройства канализации и ливневых стоков. Их отсутствие и становится причиной потопов, которые происходят в городе во время дождя.
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