Ростов-на-Дону, 28 сентября, 2016, 12:05 — ИА Регнум.



Thinkstock Затопление дороги

Ростовские власти выделяют из городской казны почти 11,7 млн рублей на покупку перекачивающего комплекса, который будут использовать для ликвидации ливневых потопов. Электронный аукцион объявило управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям донской столицы, передает корреспондент ИА REGNUM 28 сентября.

Согласно техзаданию, прикрепленному к аукциону, перекачивающий комплекс предназначен для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с масштабными затоплениями. Он должен быть мобильным, смонтированным на двух прицепах: с насосной стацией и с напорными рукавами. Прицепы должны соответствовать виду аварийно-спасательных служб.

Победителя заказчик определит уже на следующей неделе — 6 октября. Исполнитель должен поставить технику не позднее 20 декабря этого года.

Неизвестно, удалось бы избежать трагедии в июне этого года, если бы такой комплекс уже был на вооружении ростовских спасателей. 30 июня на город обрушился ливень, в бурлящем потоке дождевой воды погибла 13-летняя девочка. Виновных наказали, а вот с ливневыми стоками пока ничего так и не сделали.

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Напомним, специалисты считают, что освоение новых микрорайонов Ростова-на-Дону должно начинаться с устройства канализации и ливневых стоков. Их отсутствие и становится причиной потопов, которые происходят в городе во время дождя.

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