Вильнюс, 28 сентября, 2016, 12:04 — ИА Регнум. Предприятие по поставке природного газа Lietuvos dujų tiekimas, принадлежащее группе предприятий Lietuvos energijа, завершило первый этап приобретения природного газа на 2017 год и заключило договор о поставке СПГ в 2017 году с компанией Koch Supply & Trading, принадлежащей одной из крупнейших компаний США — корпорации Koch Industries, сообщили ИА REGNUM сегодня, 28 сентября, в компании Lietuvos dujų tiekimas.

1080.plus Сжиженный газ

«Выросший спрос на СПГ в мире значительно повлиял на цены — они становятся привлекательными и конкурентоспособными, по сравнению с другими альтернативами. Сотрудничая с компанией LITGAS, которая заключила общие договоры о торговле с компаниями, поставляющими более половины СПГ во всем мире, мы можем пользоваться возможностями, предлагаемыми рынком краткосрочных сделок, — утверждает генеральный директор Lietuvos dujų tiekimas Минтас Микалаюнас. — Опросив более 10 поставщиков, мы выбрали лучшее предложение. Это приобретение СПГ позволяет компании и дальше гарантировать диверсифицированную и надежную поставку. Между тем, этот договор с новым участником мирового рынка СПГ означает, что в нашу страну придет газ и из других источников СПГ — мы можем получить грузы из различных мест добычи, может, из США».

Приобретенный у Koch Supply & Trading СПГ составит более 1/3 от всего прогнозируемого количества газа, который будет необходим клиентам Lietuvos dujų tiekimаs — около 2 тераватт/час.

Пользу от сделки Lietuvos dujų tiekimаs, уверяют в компании, почувствуют и регулируемые производители энергии, покупающие минимальное необходимое для деятельности терминала количество газа у LITGAS, а также их клиенты — потребители. Большая загруженность терминала СПГ в теплое время года поможет согласовать график поставки регулируемым производителям энергии в зависимости от их потребностей, сократить технологические расходы и расходы деятельности назначенной поставки примерно на 0,7 млн евро.

Согласно заключенному в начале 2016 года договору со Statoil, компании Lietuvos dujų tiekimаs до конца этого года будет поставлено около 3,2 тераватт/час природного газа.

Компании Koch Supply & Trading — игроки рынков СПГ Европы, Северной Америки и всего мира, работающие в Лондоне, Хьюстоне Сингапуре.