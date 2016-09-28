Магнитогорск, Челябинская область, 28 сентября, 2016, 12:04 — ИА Регнум. Товарный знак MAGSTRONG зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации. Правообладатель — ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат».

Deutsche Fotothek Выплавка стали

Как сообщает пресс-служба комбината, MAGSTRONG — это высокопрочные и износостойкие стали, производимые ОАО «ММК». Они не уступают по своим характеристикам зарубежным аналогам. Механические свойства этих сталей обеспечивают высокую устойчивость к абразивному износу и ударную вязкость, хорошую свариваемость и обрабатываемость, позволяют увеличить срок службы изделий из этого металлопроката в сравнении с традиционно применяемыми материалами. Это, в свою очередь, ведет к значительному увеличению межремонтных периодов эксплуатации и снижению простоев оборудования, уменьшению металлоемкости изделий и, в конечном счёте — экономии ресурсов потребителями продукции ОАО «ММК».