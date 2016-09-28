Москва, 28 сентября, 2016, 12:02 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на ужесточение наказания за семейно-бытовое насилие, внесли в Госдуму депутат Салия Мурзабаева («Единая Россия») и член Совфеда, передает корреспондент ИА REGNUM 28 сентября.

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Проявление насилия в семье вразличных его формах приобрело угрожающие масштабы, связанные с этимнегативными медицинскими, демографическими и другими социально — экономическимипоследствиями, отмечают парламентарии.

Семейно-бытовое дебоширство, тоесть действия гражданина, нарушающие права членов его семьи, а также лиц, проживающих с ним совместно, на здоровье, честь или достоинство, на покой в жилом помещении, в том числе сопровождающееся нецензурной бранью, а равно уничтожением и (или) повреждением имущества или шумом, — влечет наложение административного штрафа в размере от 500 до 1 тыс. рублей. Повторное нарушение влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 тыс. до 2 тыс. рублей или обязательные работы на срок до пятидесяти часов или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Так, нарушение либо неисполнение судебного защитного предписания лицом, в отношении которого оно вынесено, влечет обязательные работы на срок до пятидесяти часов или административный арест на срок до пятнадцати суток или наложение административного штрафа на лиц, в отношении которых в соответствии с настоящим Кодексом не может применяться административный арест либо обязательные работы в размере от 15 тыс. до 30 тыс. рублей, следует из документа.

Кроме того, прописывается, что «в случае вынесения в отношении гражданина защитного предписания или судебного защитного предписания, запрещающего приобретать и пользоваться любыми видами оружия, выданная ему лицензия на приобретение оружия и (или) разрешение на хранение или хранение и ношение оружия временно изымаются органом внутренних дел на срок действия защитного предписания или судебного защитного предписания».