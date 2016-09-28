Таллин, 28 сентября, 2016, 12:01 — ИА Регнум. Согласно анализу состояния демографической ситуации в Эстонии, число работающих в стране продолжает сокращаться и к 2060 году сравняется с числом пенсионеров. Об этом ИА REGNUM сегодня, 28 сентября, сообщили в канцелярии парламента со ссылкой на социальную комиссию и материалы Министерства социальных дел. Если 30 лет назад на каждого пенсионера приходилось пять человек в рабочем возрасте, то в 2016 году — 3,1.

uudised.err.ee

По словам председателя комиссии по социальным делам парламента Эстонии Айвара Кокка, скоро исполнится 20 лет с последней пенсионной реформы и «жители страны должны быть готовы к изменению пенсионной системы». Реформирование пенсионной системы он считает неизбежным, так как важным фактором для пенсий является количество людей в рабочим возрасте и размер заплаченного ими социального налога.

Среди возможных изменений пенсионной системы называются повышение пенсионного возраста, введение так называемой «гибкой пенсии» и изменение пенсионной формулы отчислений, в которой первая пенсионная ступень является гарантированным государством минимумом пенсии и формируется за счет соцналога, а вторая и третья ступени — уже добровольные и формируются самими работниками по различным финансовым схемам коммерческих банков.

«Размер первой пенсионной ступени все больше зависит от размера заплаченного социального налога. В будущем это приведет к различиям в пенсиях. Первую ступень скорее стоит считать солидарной пенсией, размер которой зависит от количества проработанных лет», — отметил Кокк и добавил: «При этом у всех останется возможность инвестировать в свое будущее самим через вторую и третью ступень».

Социальная комиссия парламента предлагает оценить возможность создания государственной второй ступени, то есть государственного пенсионного фонда, через который инвестиции будут направляться на развитие Эстонии. Кокк сослался в этом на пример Швеции и Дании.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в Эстонии насчитывается 412 175 пенсионеров, что составляет 31% всего населения страны. Согласно эстонскому законодательству, пенсии в стране подлежат ежегодной индексации. Однако с 2009 по апрель 2012 года пенсии в стране были заморожены. За это время официальная инфляция в Эстонии превысила 23%. С апреля 2015 года пенсии повышены на 6,3%. Средняя пенсия по старости составила в Эстонии в 2015 году почти 350 евро.

Читайте также: Средняя пенсия по старости составила в Эстонии в 2015 году почти 350 евро