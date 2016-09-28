Пекин, 28 сентября, 2016, 12:00 — ИА Регнум.



Цитата из к/ф «Дед Мороз и лето». реж Валентин Караваев. 1969. СССР Мороженое всем!

После того, как президент России Владимир Путин подарил лидеру КНР Си Цзиньпину коробку мороженого, поставки прохладного лакомства из России в Китай резко выросли, передает RT.

За период с января по август этого года Китай импортировал 271,4 т российского мороженого. В течение 5 лет продукт поставляется в КНР через пограничный пункт Маньчжурия, однако именно в этом году объем поставок возрос на 200% по сравнению с минувшим годом.

Общая стоимость российского мороженого, ввезенного в Китай, достигла $863 тыс., увеличившись с начала года более чем в 14 раз, такие данные приводит Управление по надзору за пересечением границы и карантину города Маньчжурия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале сентября Владимир Путин привез мороженое для председателя КНР Си Цзиньпина, когда прибыл на саммит G20 в Ханчжоу. Китайский лидер поблагодарил президента РФ за подарок и рассказал, что его семья очент любит мороженое российского производства.

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