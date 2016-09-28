Брянск, 28 сентября, 2016, 11:59 — ИА Регнум. До конца 2016 года в Брянске бесплатные земельные участки под частное строительство получат 40 многодетных семей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации. Таким образом, всего за год положенные по закону сотки получат 82 семьи.

К. В. Лемох. Новый член семьи. 1880-е

При этом очередь на бесплатные участки намного больше, чем может себе позволить город. 1738 семей, которые имеют трех детей, ждут участки. При этом с начала реализации программы в 2012 году землю получили всего 270 семей.

«Непрерывно идёт работа по выявлению на территории города земельных массивов, пригодных для предоставления многодетным, а также «точечных» участков. Сегодня их в перечне — 218, большинство расположено в посёлке Большое Полпино, в ближайшее время перечень дополнят ещё 45», — говорится в сообщении пресс-службы.

ИА REGNUM отмечает, что главная проблема предоставления участков заключается в том, что городе не так много свободного места. К тому же, сам процесс выделения достаточно долгий: для того, чтобы свободная земля перешла в собственность семей, необходимо поставить участки на кадастровый учет, произвести работы по межеванию. На это может уйти до нескольких месяцев. Кроме того, мэрия Брянска ведет переговоры с администрацией Брянского района.