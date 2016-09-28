В Брянске участки для строительства получат 40 многодетных семей
Брянск, 28 сентября, 2016, 11:59 — ИА Регнум. До конца 2016 года в Брянске бесплатные земельные участки под частное строительство получат 40 многодетных семей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации. Таким образом, всего за год положенные по закону сотки получат 82 семьи.
При этом очередь на бесплатные участки намного больше, чем может себе позволить город. 1738 семей, которые имеют трех детей, ждут участки. При этом с начала реализации программы в 2012 году землю получили всего 270 семей.
«Непрерывно идёт работа по выявлению на территории города земельных массивов, пригодных для предоставления многодетным, а также «точечных» участков. Сегодня их в перечне — 218, большинство расположено в посёлке Большое Полпино, в ближайшее время перечень дополнят ещё 45», — говорится в сообщении пресс-службы.
ИА REGNUM отмечает, что главная проблема предоставления участков заключается в том, что городе не так много свободного места. К тому же, сам процесс выделения достаточно долгий: для того, чтобы свободная земля перешла в собственность семей, необходимо поставить участки на кадастровый учет, произвести работы по межеванию. На это может уйти до нескольких месяцев. Кроме того, мэрия Брянска ведет переговоры с администрацией Брянского района.