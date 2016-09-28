Лондон, 28 сентября, 2016, 11:59 — ИА Регнум. Тренировать сборную Англии по футболу должен человек с безупречной репутацией. Об этом, как передает Матч ТВ, заявил бывший глава футбольной ассоциации Англии Грег Дайк, комментируя отставку Сэма Эллардайса из-за коррупционного скандала.

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«Футбольная ассоциация Англии приняла правильное решение, — сказал Дайк. — Если бы он не захотел уходить, его надо было увольнять».

При этом бывший глава футбольной ассоциации Англии добавил, что человек, который хочет тренировать сборную Англии, должен иметь безупречную репутацию.

«У Эллардайса она не оказалась таковой», — сказал Дайк.

27 сентября пресс-служба английской футбольной ассоциации сообщила, что главный тренер сборной Англии по футболу Сэм Эллардайс уволен с занимаемой должности после предъявления ему обвинений в коррупции. Футбольный специалист попался на уловку журналистов, которые представились бизнесменами и заявили Эллардайсу, что хотят получить определённый доход с английского трансферного рынка.

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