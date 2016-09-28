Сургут, Югра, 28 сентября, 2016, 11:57 — ИА Регнум. В югорском Сургуте, помимо бюста Иосифа Сталина, может появиться и бюст Лаврентия Берии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM активисты местной организации «Русский дух».

Лаврентий Берия

Начать сбор денежных средств планируется с весны следующего года. Перед этим активисты «Русского духа» проведут серию лекций о личности главы НКВД. По их мнению, назрела необходимость осмыслить роль Лаврентия Берии как ближайшего соратника Иосифа Сталина в истории Советского Союза.

Напомним, с 1938 года Лаврентий Берия возглавлял НКВД СССР (затем — МВД), а после смерти Сталина в 1953 году был расстрелян за шпионаж, организацию незаконных репрессий и попытку реставрации капитализма.

Бюст Иосифа Сталина появился в Сургуте 15 сентября. Он был изготовлен на народные средства из железобетона в Северной Осетии и по решению общественного совета установлен на набережной реки Оби вблизи улицы Мелик-Карамова, д.3. Монумент был уже два раза облит красной краской. Кроме того, его установка прошла без разрешения местных властей, и 11 октября, по словам активистов «Русского духа», в мэрии Сургута будет решаться вопрос о нарушении правил благоустройства.

Отметим, помимо Сургута, бюсты Иосифа Сталина установлены на народные деньги в Казани, Новосибирске и сочинском селе Пластунка.