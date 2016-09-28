Москва, 28 сентября, 2016, 11:56 — ИА Регнум. В последние дни напряжение на нефтяном рынке достигло апогея. Перед сегодняшним решением стран ОПЕК на встрече в Алжире ежедневно наблюдается лихорадочные и сильные разнонаправленные движения котировок. По мнению аналитика ТелеТрейд Марка Гойхмана, ощий настрой рынка — недоверчивый, он состоит в том, что вряд ли экспортёры смогут договориться о заморозке добычи.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Слишком противоречивы их интересы и опасения потерять свою долю рынка, недоверие друг к другу. Скорее всего, судьбоносных решений действительно не будет. Однако ОПЕК очень важно «не потерять лицо», не уронить цены, попытаться сохранить статус игрока, определяющего их. Поэтому такого бессилия и отсутствия решений, как на предыдущей встрече в Дохе, вероятно, не будет. Нужные заявления будут сделаны, чтобы продолжить обнадёживать рынки», — пояснил Гойхман.

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«Движение котировок будет зависеть от нюансов алжирского коммюнике. Однако, даже в случае кратковременного всплеска цен с нынешних $47/баррель, они не смогут закрепиться выше $50−51/баррель по смеси Brent. И в перспективе нескольких месяцев рынок ждёт падение котировок к $43−45», — считает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 28 сентября, мировые цены на нефть после снижения более чем на 3% накануне перешли к положительной динамике. Так, по состоянию на 07:45 мск стоимость нефти марки Brent поднялась на 0,43% — до $46,72 за баррель, цена на нефть марки WTI — на 0,18%, до $44,75.