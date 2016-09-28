Москва, 28 сентября, 2016, 11:53 — ИА Регнум. В России с 29 сентября начнёт работу платёжная система компании Samsung — Samsung Pay. Обработка платежей будет происходить через систему Mastercard. Об этом сообщили в пресс-службе компании Samsung.

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Уточняется, что первоначальный список партнёров включает ПАО ВТБ 24, АО «Альфа-банк», ПАО «МТС», АО «Райффайзенбанк, АО «Банк Русский Стандарт» и ООО «Яндекс». Платежи через Samsung Pay осуществляются просто: необходимо выбрать на экране смартфона Samsung Galaxy карту и авторизоваться — для этого нужно прикоснутся рукой к экрану, чтобы считались отпечатки пальцев.

«На данный момент Samsung Pay поддерживается на таких устройствах Samsung Galaxy, как Galaxy S7|edge, Galaxy S6 edge+, Galaxy Note5, а также модели среднего ценового сегмента Galaxy A5 (2016) / A7 (2016)», — говорится в сообщении.

Партнёры Samsung по использованию этого сервиса — платежные системы Visa, MasterCard и American Express. Любой владелец смартфона Samsung сможет использовать новую систему уже в IV квартале текущего года.

Напомним, Samsung Pay запущена в работу в Южной Корее 20 августа, а в США — 28 сентября прошлого года. Она позволяет пользователям осуществлять платежи с использованием мобильных устройств Samsung. Samsung Pay собирается в будущем работать с различными банками Австралии, Бразилии, Испании и Сингапура.