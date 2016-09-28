Пекин, 28 сентября, 2016, 11:52 — ИА Регнум. Как сообщают китайские СМИ, со ссылкой на заявление адвоката бизнесмена, 75-летний миллиардер Моу Цичжун полностью отбыл срок заключения и спустя 16 лет покинул стены исправительного заведения в провинции Хубэй.

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Моу Цичжун, возглавлявший корпорацию Nande Group, был приговорен к пожизненному заключению в 2000 г. за мошенничество в банковской сфере и уклонение от уплаты налогов. Однако позднее суд заменил пожизненный срок на 20-летнее заключение, пишет «Жэньминь жибао».

Защита бывшего миллиардера обжаловала приговор, в результате чего Моу Цичжун освободился спустя 16 лет. В 2011 г. пожилой бизнесмен перенес инсульт.

Как отмечается в заявлении адвоката Моу Цичжуна, все это время его клиент думал пути развития китайской экономики и в ближайшее время бизнесмен вернется к предпринимательской деятельности.