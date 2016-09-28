Гаага, Нидерланды, 28 сентября, 2016, 13:58 — ИА Регнум. Будущее энергетического рынка — за газом. В связи с этим именно Россия должна стать главным пропагандистом голубого топлива на мировом рынке. Об этом сегодня, 28 сентября, завил президент и председатель британо-нидерландского концерна Shell в РФ Оливье Лазар во время своего выступления на конференции «Нефть и газ Сахалина» в Южно-Сахалинске.

Будущее за газом

Россия, по словам Лазара, должна продемонстрировать всему миру преимущества потребления газа. Более того, российская сторона не должна просто участвовать в спорах по поводу энергетического будущего мира, она должна возглавить такие дебаты. Россия должна стать главной страной, пропагандирующей использование природного газа. Все дело в том, что будущее мирового энергетического рынка стоит за голубым топливом, подчеркнул глава Shell в РФ.

Согласно данным ОПЕК за 2015 по добыче газа, в списке стран-лидеров по эту показателю лидирует США. Здесь ежегодно производится 729,529 млрд кубометров газа, в общемировом масштабе это 20,46%. США являются лидером по месторождениям сланцевого и природного газа. На втором месте в мире по добыче этого энергоносителя — Россия, производство которой составляет 642,917 млрд кубометров в год, это доля в 18,03% в мировом масштабе. Самые объемные на сегодня в РФ залежи зафиксированы в Уренгойском месторождении — 16 трлн кубометров.

Тройку лидеров замыкает Иран: 212,796 млрд кубометров в год — 5,97%. Самые большие газовые месторождения расположены на шельфе Персидского Залива, а также в северо-восточной части страны. Далее идут Катар с 174,057 млрд кубометрами в год (4,88%). На пятом месте — Канада: 161,274 млрд кубометров в год, а это 4,52% общемировой добычи. После них — Китай, Норвегия, Саудовская Аравия, Алжир и Нидерланды.

Однако для того, чтобы полностью понять картину по газу в мире одного показателя добычи недостаточно. Другой важный показатель — экспорт. Здесь наблюдается совсем иная ситуация. По данным того же ОПЕК за 2015, лидером по поставкам голубого топлива стала Россия, экспортирующая 196 млрд кубометров в год. На втором месте — Катар, он поставляет за рубеж 113,7 млрд кубометров. Норвегия — на третьем месте с 107,3 млрд кубометрами. Далее Канада — 88, 29 млрд кубометров и Нидерланды — 74,06 млрд кубометров. Следом идет Алжир с 52,02 млрд кубометров. США, которые лидируют по добыче нефти, по экспорту оказались лишь на седьмом месте в мире с показателем в 45,84 млрд кубометров. Далее — Туркменистан (41,10 млрд кубометров). Эта страна обладает вторым по величине месторождением природного газа — Галкыныше, промышленную разработку которого начали в 2013 году.

Импортируют голубое топливо в основном Япония, Германия, Италия, Южная Корея, Китай, Турция, Франция, Великобритания, США, Испания, Украина и Нидерланды. Что касается потребления газа, то по итогам 2015 года Ближний Восток потребил больше природного газа, чем ЕС. В общемировом масштабе на первом месте — США, потом — Россия, Китай, Иран, Япония, Канада, Саудовская Аравия, Германия, ОАЭ.

Напомним, что, согласно прогнозу Международного энергетического агентства, экспорт газа из РФ к 2040 году вырастет почти на 25%. Поставки голубого топлива будут как традиционно производиться в Европу, так и по новым газопроводам в Китай.