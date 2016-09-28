Вашингтон, 28 сентября, 2016, 11:49 — ИА Регнум. В США сотрудники полиции пользовались служебной закрытой базой данных о гражданах страны в личных целях, сообщает Associated Press.

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По данным журналистов, полицейские использовали базу для того, чтобы проверить своих возлюбленных, коллег, соседей и по другим причинам. Отмечается, что к работе это не имело никакого отношения. Всего с 2013 по 2015 год вскрылось множество подобных случаев, а преследованию подверглись сотни полицейских.

Отмечались и совершенно вопиющие случаи, когда полицейские использовали данные базы для слежки за людьми, продавали конфиденциальную информацию или меняли ее. В полицейских базах содержатся данные о месте жительства граждан, их автомобилях и нарушении закона.