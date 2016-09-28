Канберра, 28 сентября, 2016, 11:49 — ИА Регнум. Сильные штормы и тысячи ударов молний обесточили австралийский штат Южная Австралия, сообщает 28 сентября Reuters.

abc.net.au Удары молний

«Более 21 тыс. ударов молний было зафиксировано на западном побережье в течение 12 часов, начиная с полудня вчерашнего дня. Вероятно, это послужило причиной повреждения нашей распределительной сети», — сказал представитель энергетической компании Южной Австралии

Энергетическая компания Южной Австралии сообщила, что ремонт электросетей будет закончен ближе ко второй половине дня, 28 сентября.

Штат Южная Австралия является пятым в стране по численности населения. В Южной Австралии проживают 1 млн 700 тыс. человек.