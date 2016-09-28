Волгоград, 28 сентября, 2016, 11:44 — ИА Регнум. В Волгоградской области массовая драка в Суровикинском районе закончилась для стража порядка больницей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления СКР 28 сентября, подозреваемый в избиении стража порядка уже установлен и задержан. Возбуждено в отношении него и уголовное дело — по ч.2 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти, опасного для жизни и здоровья). Меру пресечения для дебошира в ближайшее время определит суд.

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Инцидент произошел 26 сентября. Наряд полиции на место массовой драки, которую затеяли неизвестные возле торгового павильона в станице Суворовской, вызвал владелец магазина. Прибывший на место участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Суровикинскому району со своим напарником пытались задержать кинувшихся врассыпную хулиганов. Увидев стражей порядка, молодые люди попытались скрыться на припаркованных неподалеку автомобилях, однако дорогу им преградил полицейский.

Читайте также: Под Волгоградом контрактнику грозит до 5 лет тюрьмы за укус полицейскогоСдаваться так просто хулиганы не намеревались. Один из них подбежал к полицейскому и несколько раз ударил его монтировкой по голове, а затем принялся бить правоохранителя кулаками по лицу. Пострадавшего стража порядка увезли в больницу прямо с места происшествия. Медики диагностировали у него сотрясением головного мозга, а также ушибленные раны головы и лица.

В настоящее время он проходит лечение в больнице Суровикино. А подозреваемый уже полностью признал свою вину в содеянном. За избиение полицейского он может сесть в тюрьму на 10 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, зимой текущего года в суд было передано уголовное дело о причинении насилия в отношении представителя власти и оскорбление полицейского при исполнении им своих должностных обязанностей. На скамье подсудимых окажется военнослужащий контрактной службы ефрейтор Сергей Авдиенко. По версии следствия, он не только устроил пьяный дебош в поезде, но и своеобразно отреагировал на требования полицейского прекратить нарушение общественного порядка. Контрактник оскорбил стража порядка, сорвал нагрудный знак и погон и укусил его за руку.