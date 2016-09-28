София, 28 сентября, 2016, 11:42 — ИА Регнум. Еврокомиссар Кристалина Георгиева выдвинута кандидатом на пост генерального секретаря ООН от Болгарии. Об этом, как передает RT, заявил премьер-министр страны Бойко Борисов.

Friends of Europe Кристалина Георгиева

«Мы (власти Болгарии) считаем, что это будет более успешная кандидатура (чем генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова)», — сказал глава правительства Болгарии.

Напомним, генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун покинет свой пост 1 января 2017 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2015 г. председатель Генассамблеи ООН Могенс Люккетофт и председатель Совета Безопасности ООН Саманта Пауэр направили письма 193 странам-членам организации, в которых проинформировали о начале выдвижения кандидатов на пост нового генсекретаря организации. Подобная практика применяется впервые.

До последнего времени избрание генсеков организации входило в компетенцию 5 постоянных членов СБ ООН — РФ, США, Великобритании, Китая и Франции. Однако в сентябре 2015 г. Генассамблея ООН приняла резолюцию, в соответствии с которой процесс избрания главы организации должен стать открытым.

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