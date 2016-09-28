Саратов, 28 сентября, 2016, 11:39 — ИА Регнум. В связи с большим количеством обращений от жителей подписано распоряжение о начале отопительного сезона не 5 октября, а с 28 сентября. С таким заявлением выступил глава администрации Саратова Валерий Сараев, передает ИА REGNUM.

Bruce Батарея отопления

Энергетики уже начали исполнять заявки от управляющих компаний на подачу тепла в многоквартирные дома, так как в последние несколько дней в Саратове сохраняется прохладная и влажная погода. Кроме того, уже отапливается 14 учреждений здравоохранения, сказал Сараев.

По его словам, в настоящее время практически все объекты города готовы к началу отопсезона. Речь идет, прежде всего, об учреждениях социальной сферы и многоквартирных домах с центральным отоплением. Сама система магистральных и внутриквартальных теплотрасс находится под давлением, работает в штатном режиме. Городские теплоснабжающие организации готовы к подаче тепла. Таким образом, с 28 сентября Саратов входит в отопительный сезон.

Накануне 27 сентября, губернатор Валерий Радаев провёл совещание с руководителями блока ЖКХ и кураторами муниципальных районов, на котором заявил, что все объекты социальной сферы должны незамедлительно включиться в отопсезон.

Как отметил в ходе совещания министр строительства и ЖКХ области Дмитрий Тепин, на сегодняшний день общий процент технической готовности региона к отопсезону равен 98,8%. Социальная сфера готова к приему тепла на 99,9%, жилфонд — на 97,9%.

Паспорта готовности есть у всех 96 учреждений, подведомственных областному минсоцразвития, сообщила министр Лариса Колязина. На сегодняшний день не отапливаются только 25 из них — это учреждения, которые находятся в домах, подключенных к центральному отоплению. Было подчёркнуто, что до 30 сентября все объекты полностью войдут в отопсезон.

По линии министерства образования паспорта готовности имеют все 84 учреждения областного подчинения. К теплу подключены 25 объектов или 27,2%. Как отметили представители министерства, работа ведется в усиленном режиме. На особом контроле — температурный режим в школах и детских садах.

Также паспорта готовности имеют 52 учреждения культуры. К теплу подключены восемь из них. Полностью в отопительный сезон объекты культуры должны войти к 28−29 сентября.