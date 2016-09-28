Таллин, 28 сентября, 2016, 11:32 — ИА Регнум. Правительство Эстонии утвердило проект государственного бюджета на 2017 год, расходы которого превысили доходы. Об этом ИА REGNUM сегодня, 28 сентября, сообщили в канцелярии правительства Эстонии, отметив, что теперь проект бюджета направлен в парламент на обсуждение и принятие.

pixabay.com Мало денег

Подчеркивается, что цель бюджета — укрепить безопасность Эстонии, способствовать росту экономики, снизить налоги на рабочую силу, улучшить положение людей с низким уровнем зарплаты и семей с детьми, чем способствовать рождаемости, а также обновить государственную и местную административную систему.

Объем доходов государственного бюджета запланирован на уровне 9,42 млрд евро, что на 592 млн евро (6,7%) больше запланированного на 2016 год. В то же время еще больше (на 7,3% или на 650 млн евро) вырастут в сравнении с 2016 годом расходы государственного бюджета — до 9,57 млрд евро. Таким образом, бюджет Эстонии на 2017 год вновь будет негативным — на 150 млн евро.

Сообщается, что вновь выросли расходы на оборону и безопасность. Так, расходы на оборону впервые вырастут до 2,18% от ВВП — почти 500 млн евро. Кроме того, в сфере внутренней безопасности будут продолжены работы по обустройству восточной границы с Росией, на это выделено 20 млн евро. Фонд зарплаты работников внутренней безопасности — полицейских, спасателей, секретных служб и других — вырастет на 3%. На укрепление потенциала быстрого реагирования правительство выделит 2,7 млн евро.

Кроме того, на проведение административной реформы в 2017 году выделено 14 млн евро при общем объеме в 65 млн евро. Целью таких расходов названо «сдерживание процесса маргинализации окраин и оттока населения в города». В рамках государственной реформы правительство продолжит сокращать правительственный сектор; так, в 2016—2019 количество занятых в правительственном секторе уменьшится, согласно оценкам, на 1300−1500 человек.

Одной из самых неожиданных статей расходов бюджета 2017 года стало председательство Эстонии в Совете Европейского союза во второй половине 2017 года вместо Великобритании, на что в государственном бюджете предусмотрено 66 миллионов евро.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Эстония установила антирекорд по количеству негативных бюджетов подряд — с 2009 по 2016 годы включительно. И вот теперь бюджет 2017 года вновь стал негативным.