Калининград, 28 сентября, 2016, 11:43 — ИА Регнум. Калининградская полиция задержала водителей четырёх внедорожников, которые незаконно добывали янтарь на берегу Балтийского моря. Особенностью янтародобытчиков стало то, что мотопомпы, прокачивающие водно-песчаную смесь, были встроены прямо в джипах, уточнили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД.

Коллаж ИА REGNUM Один из задержанных янтародобытчиков

Задержали правонарушителей глубокой ночью в Светлогорском районе на берегу Балтики. Кроме самих внедорожников марок — Mitsubishi Pajero, Nissan, изъяты пожарные рукава, лопаты, сачки, а также добытый янтарь весом 7 килограммов и стоимостью около 200 тыс. рублей.

В отношении каждого из задержанных составлен протокол по статье 7.5 КоАП РФ («Самовольная добыча янтаря»). Максимальная санкция по данной статье — штраф 5 тыс. рублей.

В настоящее время решается вопрос о конфискации изъятых автомобилей, которые использовалось в незаконном промысле, отметили в полиции.

Напомним, в недрах Калининградской области содержится около 90% всех разведанных мировых запасов поделочного и ювелирного камня. В экспозиции Калининградского музея янтаря находится самый крупный в России «солнечный камень», вес которого составляет 4 кг 280 граммов.