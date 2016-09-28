Челябинск, 28 сентября, 2016, 11:29 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам детей в Челябинской области Ирина Буторина поддержала инициативу Елены Мизулиной о запрете беби-боксов в России. Об этом детский омбудсмен сообщила корреспонденту ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бэби-бокс

Напомним, сегодня, 28 сентября, сенатор Елена Мизулина написала в своем аккаунте соцсети, что правительство РФ дало официальный положительный отзыв на законопроект о запрете беби-боксов на территории России, который сенатор подготовила совместно с экспертами общественной организации «Родительское Всероссийское Сопротивление».

«То, что правительство поддержало законопроект о запрете такой технологии, я считаю, что это действительно правильный шаг. Это хорошо, что будет законодательно урегулирован этот вопрос», — сообщила Ирина Буторина. При этом правозащитница отметила, что это ее личная точка зрения.

«Я всегда была приверженицей той позиции, что наличие беби-боксов — это не есть правильная ситуация. Много и правовых аспектов, и самое главное тут два фундаментальных права ребенка под вопросом при использовании беби-боксов, при их установке. Во-первых, это безопасность, потому что беби-бокс это технология, а любая технология может дать сбой, и нет гарантии, что ребенок не пострадает. Второе, у каждого ребенка есть право знать своих родителей, это право закреплено в конвенции о правах ребенка, полная анонимность мешает ребенку идентифицировать свои корни, знать свою историю», — отметила уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области.

Помимо прав ребенка, детский омбудсман отметила влияние практики установки беби-боксов на родителей и на общество в целом.

«Создается безнаказанный механизм отказа от ребенка, отказавшийся не несет никаких правовых последствий. Получается, что мы говорим об ответственности, а с другой стороны создаем механизм, который этой родительской ответственности лишает», — считает Ирина Буторина.

Уполномоченный отметила, что зачастую люди приписывают функцию беби-боксам, которую они не выполняют, а именно то, что якобы мать, решившая избавиться от ребенка понесет его в беби-бокс.

Напомним, беби-бокс — это специализированные металлические ящики, которые встраиваются в стену здания, как правило лечебного учреждения, с двумя дверьми — одна наружу, чтобы анонимно положили младенца, а другая внутрь, чтобы его забрали медработники. Проект установки устройств вызвал широкую дискуссию в среде экспертов, представителей власти и широкой общественности. Идея установки широко и активно обсуждалась на площадках, созданных Общественной Палатой РФ в крупных городах России в 2015—2016 годах. Однако в подавляющем большинстве случаев приглашенные эксперты, общественники, государственные служащие, представители силовых структур, высказались против установки устройств по анонимному оставлению детей.

Всего в России без регламентирующих документов установлено 20 устройств для оставления детей. Ящики для младенцев установлены и функционируют в Пермском, Краснодарском, Ставропольском и Камчатском краях, во Владимирской, Курской, Ленинградской, Псковской, Московской, Калининградской, Свердловской и Тюменской областях.

Отметим, Константин Добрынин и Вадим Тюльпанов, в попытке легализовать уже установленные беби-боксы, в августе 2015 года разработали и внесли в Государственную думу законопроект об установке бэби-боксов с правилами их эксплуатации. Через месяц, в сентябре 2015, депутат Госдумы Виталий Золочевский разработал и внес законопроект, который предусматривает уголовную ответственность за установку и эксплуатацию беби-боксов. Законопроекты остались не рассмотренными.