Брянск, 28 сентября, 2016, 11:26 — ИА Регнум. В Брянской области грядет проверка управляющих компаний, которые имеют долги за газ, свет или тепло. Такое поручение дал губернатор Александр Богомаз, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу регионального правительства. По мнению главы области, контролирующим органам удобнее проверять только государственные компании, однако нужно давать конкретные результаты, а не заниматься показательной работой.

hyser.com.ua Долг за газ

«Конечно же, судебным приставам проще арестовать счета «Брянсккоммунэнерго», а не заниматься фирмами, которые меняются каждый день после процедуры банкротства и ликвидации. Правоохранительные и надзорные органы должны вместе с властью иначе подходить к решению этого вопроса. Нынешний подход недопустим», — заявил Богомаз.

Кроме того, на заседании обсудили и ситуацию вокруг долгов ГУП «Брянсккоммунэнерго». По данным на 1 сентября, долг предприятия за газ составляет 1,8 млрд рублей (по данным «Газпром межрегионгаз Брянск» — 2,1 млрд рублей). При этом в правительстве заявляют о том, что все обязательства по оплате газа, а также обязательства по графику погашения долгов исполняются полностью.

«Всего за 8 месяцев 2016 года начислено за потребленный природный газ 1 595,4 млн. рублей, оплачено за данный период 1 482,4 млн. рублей, процент оплаты за указанный период составляет 93%», — сообщили в пресс-службе.

Несмотря на задолженность, предприятие смогло полностью подготовить объекты к отопительному сезону, отмечают в правительстве.

ИА REGNUM напоминает, что на 1 сентября 2016 года долг теплоснабжающих организаций Брянской области за газ составлял 2,4 млрд рублей.