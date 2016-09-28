Вашингтон, 28 сентября, 2016, 11:26 — ИА Регнум. Должностные лица США сказали своим турецким партнерам, что через несколько дней ответят на требование Турции об аресте мусульманского проповедника Фетхуллаха Гюлена, сообщает 28 сентября Reuters.

huffpostarabi.com Фетхуллах Гюлен

Вашингтон заявил, что сотрудничает с Анкарой по этому вопросу и попросил своего союзника по НАТО немного потерпеть, так как требование Турции об экстрадиции Гюлена должно быть обработано в соответствии с законодательством США.

Напомним, Анкара считает, что 75-летний проповедник Фетхуллах Гюлен сыграл одну из ключевых ролей в организации неудавшегося военного переворота 15 июля 2016 года в Турции.