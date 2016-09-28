Анкара, 28 сентября, 2016, 11:23 — ИА Регнум. В Турции число людей, арестованных в связи с попыткой государственного переворота, осуществлённой 16 июля 2016 года, насчитывает 32 тысячи. Такие данные озвучили министр юстиции Турции Бекир Боздаг в эфире телеканала NTV.

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Боздаг, комментируя расследование в отношении проживающего в США исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в организации мятежа, уточнил, что следственные процедуры, начатые ещё 15 июля, в Турции проведены в отношении 70 тысяч человек.

«32 тысячи помещены под арест, и дела в их отношении продолжают рассматриваться», — пояснил он. Министр не исключил возможность новых арестов, а также освобождения некоторых из тех, кто сейчас находится под стражей.

Напомним, попытка военного переворота произошла в Турции 16 июля 2016 года. Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана попыталась отстранить от власти гуппа военных: они взяли под контроль ряд объектов на территории Анкары, Стамбула и дргих городов. Переворот не удался, и в Турции началось расследование, массовые увольнения, аресты. Организатором мятежа Анкара называет Гюлена.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 сентября Национальная разведывательная организация Турции (MIT) объявила, что 87 сотрудников ведомства, обвиняемых в связях с деятельностью Гюлена, уволены.