Якутск, 28 сентября, 2016, 11:23 — ИА Регнум. Нынешний председатель правительства Якутии Галина Данчикова избрана заместителем председателя Комитета по стратегическому планированию при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА», сообщает корреспондент ИА REGNUM. Решение об этом принято на заседании Комитета по стратегическому планированию.

old.sakha.gov.ru Галина Данчикова

На прошедшей видеоконференцсвязи 27 сентября под председательством директора департамента Минфина РФ Сергея Барсукова решился вопрос о назначении Галины Данчиковой зампредом Комитета.

Также в ходе заседания обсудили вопросы новой редакции положения о закупках компании, программы инновационного развития и технологической модернизации алмазной монополии до 2023 года, предложения по результатам аудита реализации в 2015 году долгосрочной программы развития группы АЛРОСА до 2023 года.