Принято решение об индексации пенсий и пособий в 2017−2019 гг. — Голодец
Москва, 28 сентября, 2016, 11:22 — ИА Регнум. Правительство РФ отмечает снижение абсолютных доходов граждан РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 сентября, об этом сообщила вице-премьер Ольга Голодец в Совфеде.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Индексация
«На сегодняшний день принято решение — оно у нас вошло в бюджет и согласовано — о полной индексации пенсий для нашего населения по закону РФ. Надеюсь, больше, я надеюсь, мы не будем дебатировать на эту тему, и бюджеты 2017, 2018 и 2019 гг. включают в полном объеме всю индексацию», — заявила Голодец.
Она напомнила, что пропущенная часть индексации будет компенсирована выплатой в 5 тыс. рублей.
Кроме того, по словам Голодец, «все социальные пособия будут выплачиваться в полном объеме», «индексация заложена».