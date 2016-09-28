Москва, 28 сентября, 2016, 11:22 — ИА Регнум. Правительство РФ отмечает снижение абсолютных доходов граждан РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 сентября, об этом сообщила вице-премьер Ольга Голодец в Совфеде.

Дарья Антонова ИА REGNUM Индексация

«На сегодняшний день принято решение — оно у нас вошло в бюджет и согласовано — о полной индексации пенсий для нашего населения по закону РФ. Надеюсь, больше, я надеюсь, мы не будем дебатировать на эту тему, и бюджеты 2017, 2018 и 2019 гг. включают в полном объеме всю индексацию», — заявила Голодец.

Она напомнила, что пропущенная часть индексации будет компенсирована выплатой в 5 тыс. рублей.

Кроме того, по словам Голодец, «все социальные пособия будут выплачиваться в полном объеме», «индексация заложена».