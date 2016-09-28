Москва, 28 сентября, 2016, 11:22 — ИА Регнум. На Калужско-Рижской линии московского метро в связи с технической неисправностью наблюдались задержки поездов, сообщается 28 сентября в твиттере метрополитена.

Дарья Антонова ИА REGNUM Метро

«На юге Калужско-Рижской линии были незначительные задержки в связи с неисправным составом», — говорится в сообщении.

В настоящее время движение составов входит в график. Как уточняет m24.ru, движение задерживалось на участке «оранжевой ветки» от станции «Бабушкинская» до станции «Свиблово».