Москва, 28 сентября, 2016, 11:21 — ИА Регнум. Постановлением правительства РФ утверждено создание Федеральной государственной информационной системы ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС). Документ разработан Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства в ответствии с законом, направленным на совершенствование системы сметного нормирования и ценообразования в строительстве, сообщили в Минстрое РФ.

Мартирос Сарьян. Мой дом строится. 1932

«Создание ФГИС ЦС — серьезнейшее решение. Сегодня у нас действует базисно-индексный метод расчета смет, основанный на использовании устаревшей сметно-нормативной базы 2001 года и индексов для перевода цен 2001 года в текущие цены, который не отвечает вызовам времени. Поэтому мы двигаемся в сторону ресурсного метода, который невозможен без фиксации и постоянного мониторинга стоимости строительства ресурсов. Для этого и необходимо создание ФГИС ЦС», — пояснил министр строительства Михаил Мень.

«В систему будет заложена актуальная информация о ценах на стройматериалы, изделия и конструкции, монтируемого оборудования, стоимости эксплуатации машин и механизмов, уровня оплаты труда рабочих строителей и механизаторов с учетом территориальной специфики. Это, безусловно, поможет нам сэкономить серьезные средства для бюджетных строек всех уровней», — подчеркнул Мень.

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Как сообщало ИА REGNUM, информационная система ценообразования в строительстве будет запушена в начале 2017 года. Одной из новаций этой системы станет фиксированная цена стройматериалов, изделий и конструкций, которые будут закупаться на стройки с участием бюджетных средств.