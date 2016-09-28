Москва, 28 сентября, 2016, 11:19 — ИА Регнум. Двух чиновников Управления государственного автодорожного Ространснадзора, которые подозреваются в коррупции, задержали в Москве. Об этом, как передает НТВ, сообщил источник в правоохранительных органах.

publicdomainpictures.net Арест за взятку

«Чиновники, подозреваемые в получении взяток, находились в разработке оперативных подразделений ФСБ и МВД в течение нескольких месяцев», — говорится в сообщении.

При этом источник добавил, что в региональных управлениях Ространснадзора по делу о коррупции было проведено около 30 обысков.

Официальных подтверждений этой информации пока нет.

Читайте также: В Москве в здании Ространснадзора проводится обыск