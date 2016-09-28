Волгоград, 28 сентября, 2016, 11:19 — ИА Регнум. Волгоград «зачистят» от бродячих собак. На эти цели городские власти намерены потратить более 1 млн рублей. Конкурс на отлов, содержание и уничтожение безнадзорных животных уже объявлен, передает 28 сентября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы аукциона, размещенные на сайте единой системы госзакупок.

tololo.ru Бродячие собаки

Всего планируется избавиться от более 410 «повышенно агрессивных животных, причинивших вред человеку или другим животным. Уничтожение каждой такой особи обойдется казне в 2,3 тыс. рублей. Попали в список на отлов и уничтожение и безнадзорные животные без признаков агрессивного поведения.

Электронный аукцион на 1,085 млн рублей был объявлен 26 сентября. Заявки будут приниматься до 4 октября. Выполнить контрактные обязательства подрядной организации, победившей по итогам конкурса, предстоит в срок до 25 декабря 2016 года.

Напомним, в марте текущего года департамент экономического развития администрации Волгограда искал подрядчика на «очистку» от бродячих животных Краснооктябрьского района города. Тогда сумма контракта превысила 440 тыс. рублей. А в мае конкурс на оказание аналогичных услуг почти на 1 млн рублей объявило и МУП «ЖКХ Краснооктябрьского района Волгограда». Летом подобный аукцион проводили и для поиска подрядчика для избавления от собак Центрального района.

Добавим, что решать проблему с бродячими животными некоторые горожане пытаются самостоятельно и на свой манер. Так, в августе в Красноармейском районе стрельбу по бездомных собакам прямо на глазах у детей и их родителей открыл молодой человек, приехавший во двор дома № 55 на улице Пролетарской на «Ладе-Гранте». Зоозащитники пытались пристроить животных, по их словам, желающие уже нашлись, но отдать собак будущим хозяевам не успели. После этого вопиющего случая горожане разместили петицию в сети интернет с просьбой привлечь к уголовной ответственности Дмитрия Комара за жестокое убийство 14 щенков. Под обращением уже подписались более 2,2 тыс. человек.

К сожалению, есть и обратные случаи. Так, в начале сентября текущего года бродячая собака искусала ребенка прямо у школы. Инцидент произошел в поселке Водстрой Тракторозаводского района Волгограда. Животное покусало девятилетнюю школьницу, пострадали кисти, плечо и лицо.