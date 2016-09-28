Самара, 28 сентября, 2016, 11:18 — ИА Регнум. На первом заседании Самарской губернской думы шестого созыва 27 сентября принято постановление о наделении полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ Сергея Мамедова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Совет Федерации

Напомним, срок полномочий 44-летнего сенатора Сергея Мамедова как представителя от законодательного (представительного) органа государственной власти Самарской области истекал в декабре 2016 года. Сенатор является заместителем председателя подкомитета по вопросам парламентской этики и применения института неприкосновенности члена СовФеда и комитета по регламенту и организации парламентской деятельности.

Перед назначение в СовФед Сергей Мамедов был депутом Собрания представителей сельского поселения Два Ключа муниципального района Исаклинский Самарской области на непостоянной основе.

Второй сенатор в Совете Федерации от Самарской области — представитель от исполнительного органа госвласти — бывший глава Самары Дмитрий Азаров. Он занимает пост председателя комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Срок окончания его полномочий истекает в сентябре 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября на первом заседании Самарской губернской думы VI созыва на пост спикера законодательного собрания Самарской области была представлена единственная кандидатура — единоросса Виктора Сазонова. Он избран тайным голосованием большинством голосов.