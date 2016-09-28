Киев, 28 сентября, 2016, 11:14 — ИА Регнум. Вчера, 27 сентября, на Донетчине и Луганщине продолжались боевые действия низкой степени интенсивности. Противоборствующие стороны применяли гранатометы, весь спектр стрелкового вооружения, а также запрещенные Минскими соглашениями тяжелые 120 мм минометы. Об этом 28 сентября сообщают военные ведомства ДНР, ЛНР и пресс-служба штаба АТО, передает ИА REGNUM.

Михаил Авилов. Артиллерийский обстрел неприятельского наблюдательного пункта. 1914-1917

Так, по словам источника в Народной милиции ДНР, прошлой ночью под обстрел ВСУ попали позиции республиканской армии в Ясиноватой, Донецке, Крутой Балке и Саханке. По его словам, украинские войска вели огонь из минометов калибрами 82 и 120 мм (25 мин), гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия.

«С 18:30 до 22:45 украинская сторона обстреливала из минометов калибрами 82 и 120 мм территорию промзоны под Ясиноватой, село Крутая Балка Ясиноватского района, поселок Трудовские и Александровка на западе Донецка и село Саханка на юге ДНР», — рассказал источник.

В то же время на Луганщине Народная милиция ЛНР зафиксировала один обстрел со стороны ВСУ. В военном ведомстве отметили, что под обстрел из вооружения БМП, подствольных гранатометов и стрелкового оружия попали позиции ЛНР под Станицей Луганской (район памятника князю Игорю). «Потерь нет», — заверили в Народной милиции.

В свою очередь, 28 сентября спикер пресс-центра АТО, подполковник ВСУ Иван Арефьев отметил, что вчера в Донбассе войска ДНР и ЛНР 35 раз открывали огонь по позициям украинских войск.

«На Луганском направлении зафиксировано шесть нарушений режима тишины. Противник предпринимал вооруженные провокации с применением гранатометов и стрелкового оружия в районе Новоалександровки, Новозвановки и Станицы Луганской», — рассказал Арефьев. Он сообщил, что на Мариупольском направлении зафиксировано 23 нарушения режима тишины. В частности в районе Марьинки, Водяного, Широкино, Талаковки и Павлополя ВС ДНР «вели огонь из стрелкового оружия, пулеметов и гранатометов». Кроме того, по Широкино вел огонь снайпер, а по Талаковке войска ДНР «открывали огонь из БМП».По словам Арефьева, на Донецком направлении вчера было зафиксировано шесть обстрелов. При этом ВС ДНР вели огонь из минометов 82-го и 120-го калибра и открывали огонь из стрелкового оружия, пулеметов и гранатометов по Авдеевке.

Подполковник также проинформировал, что в зоне «АТО» украинские контрактники повышают уровень боевой готовности. «В одном из соединений проведены занятия с экипажами боевых машин пехоты и танков. Во время занятий личный состав получил практический опыт по движению техники при неблагоприятных погодных условиях. Важно, что каждый механик-водитель преодолел 15 км по пересеченной местности. Особое внимание в ходе занятий инструкторы уделяли подготовке военнослужащих по контракту, которые пришли на замену шестой волны мобилизации», — подытожил Арефьев.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал указ о демобилизации солдат шестой волны мобилизации. «До конца октября в свои дома и семьи вернутся защитники Отечества, которые были мобилизованы в прошлом году в течение так называемой «шестой волны». Подписал соответствующий указ», — отметил Порошенко.

Он также напомнил, что на фронте будут нести службу только контрактники (более 60 тыс человек).

Напомним, 26 августа в Минске представители украинской стороны в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию конфликта в Донбассе заявили о необходимости полного и бессрочного прекращения огня с 1 сентября. Инициативу поддержали представители ДНР и ЛНР, а также участники «нормандских переговоров» — Германия, Россия и Франция.