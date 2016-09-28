Греция, 28 сентября, 2016, 11:11 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,0 было зарегистрировано у греческого побережья в 34 км к юго-западу от города Каламата, заявила Геологическая служба США, сообщает 28 сентября Reuters.

Martin Luff Последствия землетрясения

«Сообщений о повреждениях не поступало … Дети, конечно же, покинули школы и находятся на школьных спортплощадках», — сказал мэр южного города Каламата Панайотис Никас.

Землетрясение произошло на глубине 10 км в 10:17 утра по местному времени, согласно данным Геологической службы США.