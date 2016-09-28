Москва, 28 сентября, 2016, 11:11 — ИА Регнум. Голландская сторона, ведущая расследование уголовного дела о крушении Boeing 777 рейса МН17 над территорией Украины, игнорирует исследования российской компании «Алмаз-Антей», об этом заявил советник генерального конструктора концерна Михаил Малышевский, передает RT.

mil.ru Зенитная ракета в полёте

В 2015 году одна из компаний концерна давала представителям Нидерландов консультации о сбитом лайнере, касающиеся технических вопросов. По словам Малышевского, голландцы проигнорировали часть данных, предоставленных российской стороной. При этом часть информации составляла государственную тайну, однако гриф секретности был снят в связи с важностью ситуации.

Так, специалисты концерна установили, что ракета, поразившая самолет, была выпущена из населенного пункта Зарощенское. На тот момент он находился под контролем украинских силовиков. По мнению же западных экспертов, запуск был выполнен в Снежном, который занимали ополченцы ДНР. Малышевский добавил, что данные российского отчета голландские специалисты подали выборочно и лишь в выгодном им свете.