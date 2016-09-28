Москва, 28 сентября, 2016, 11:09 — ИА Регнум. Финансирование всех социальных обязательств будет приоритетной задачей для Совета Федерации и всех уровней власти. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 28 сентября в ходе заседания заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валентина Матвиенко

«Необходимо обеспечить макроэкономическую стабильность, найти верный баланс между сокращением расходов и созданием условий для роста экономики. При этом надлежащим образом должны быть профинансированы все социальные обязательства — это безусловный приоритет для всех уровней власти», — заявила Матвиенко в преддверии работы над федеральным бюджетом на 2017−2019 годы.

Важнейшая задача в рамках текущей сессии Совета Федерации заключается в работе над проектом федерального бюджета, подчеркнула председатель Совфеда. «В новых экономических реалиях абсолютно правильное решение — (переход) к трехлетнему бюджетному циклу», — подчеркнула она, добавив, что это позволит увеличить финансовую устойчивость страны и создать благоприятные условия для планирования хозяйствующими субъектами своей деятельности.