Москва, 28 сентября, 2016, 11:07 — ИА Регнум. Официальная Москва выступает против искусственной политизации референдума по вопросу о праздновании 9 января Дня Республики Сербской. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой от 28 сентября.

Pereslavtsev Карта Республики Сербской

«Выступаем против искусственной политизации данного вопроса. Рассматриваем организованное 25 сентября волеизъявление в Республике Сербской (Босния и Герцеговина) в контексте реализации предусмотренных Общим рамочным соглашением о мире в БиГ (Дейтонским соглашением) 1995 года широких полномочий двух энтитетов страны, в том числе касающихся установления и определения праздничных дат», — говорится в комментарии.

В ведомстве убеждены, что этот шаг «ни в коей мере не направлен на подрыв территориальной целостности Боснии и Герцеговины и ее установленной Дейтонским соглашением децентрализованной конституционной архитектуры»: «Россия как гарант Мирного соглашения по БиГ последовательно поддерживает его указанные ключевые принципы. Отсюда считаем категорически недопустимым вариант применения Высоким представителем в БиГ чрезвычайных «боннских полномочий» в отношении процедуры оформления итогов референдума в PC».

По её словам, РФ совместно со своими партнёрами добивается запуска и конструктивного продолжения внутрибоснийского диалога: «Выступаем за всемерное использование в этих целях имеющихся в БиГ конституционно-правовых и политико-консультативных механизмов. Не видим альтернативы переговорному поиску устойчивых решений по актуальным вопросам боснийского урегулирования».

Напомним, в ноябре 2015 года Конституционный суд Боснии и Герцеговины запретил часть закона «О праздниках РС» в отношении Дня Республики Сербской. Несмотря на это, 25 сентября состоялся референдум, на котором празднование Дня Республики Сербской поддержали 99,81% граждан.