Вильнюс, 28 сентября, 2016, 11:07 — ИА Регнум. Вильнюсский окружной суд осудил директора столичной компании Vantra А.М., который организовал незаконный экспорт цветов, фруктов и другой продукции растительного происхождения в Россию. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 28 сентября, в Службе расследования финансовых преступлений.

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«После расследования Службы расследования финансовых преступлений выяснилось, что после того, как Россия ввела контрсанкции в отношение ЕС на определенные товары, выращенные и изготовленные в ЕС, предприятия Литвы, Польши и России искали способы, как приобретенные в странах ЕС продукты питания растительного происхождения реализовать на российском рынке», — отметили в ведомстве.

Способ, как обойти законы, нашел директор столичной компании Vantra. За определенную плату от имени предприятий Марокко, Бразилии, Египта, Кении, Македонии он подделывал необходимые бланки сертификатов о происхождении, накладные транспортировки международных грузов, акты проверки и другие необходимые для перевозки документы. Таким образом, владельцы и перевозчики товаров смогли избежать реальной проверки товаров в Литве и других странах ЕС, легко могли скрывать настоящее происхождение товаров. Например, с помощью поддельных документов выращенные в Польше яблоки продавались как фрукты из Марокко.

За фальшивые документы о происхождении товаров заказчики рассчитывались с директором предприятия двумя способами: наличными без каких-либо учетных документов или по поддельным счетам-фактурам за якобы предоставленную определенную услуг (перевозку, посредничество), тогда переводили деньги на находящиеся в банке Латвии офшорные банковские счета управляемой литовцем компании с льготным налогообложением.

Раскрывая весь механизм преступной деятельности, следователи Службы расследования финансовых преступлений во время обысков нашли доказательства преступной деятельности: печати предприятий разных стран ЕС, печати с примерами подписи, финансовые документы предприятия с льготным налогообложением, фальшивые сертификаты и документы о перевозке товаров.

Вильнюсский окружной суд осудил организатора незаконного экспорта А.М., а также сотрудничавших с ним трех человек.