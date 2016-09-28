Оренбург, 28 сентября, 2016, 11:06 — ИА Регнум. На территории Оренбургской области с начала года в городах Бузулуке, Медногорске, Орске, а также Абдулинском, Грачевском, Бугурусланском, Беляевском, Матвеевском, Новоорском, Первомайском и Пономаревском районах сложилась наиболее неблагоприятная ситуация, где показатели обращений пострадавших от укусов животных существенно превысили среднеобластной уровень. Городские жители составили 65% от общего числа пострадавших. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Управлении Роспотребнадзора по региону.

U.S. Air Force Злая собака

Ежегодно в области за медицинской помощью обращается от 6 до 8 тысяч человек, пострадавших от укусов и ослюнений животных, из которых каждый четвертый — ребенок.

За первое полугодие 2016 года от укусов пострадало 2773 человека, за этот же период 2015 года — 3560 человек. Добавим, за 2014 год жертвами нападения животных стали 5 тыс. 470 человек, в том числе 1 тыс. 565 детей. Последний случай заболевания человека бешенством отмечен в 2011 году в Оренбурге, до этого — в 2011 году в Соль-Илецке.

На всей территории Оренбуржья расположены природные очаги бешенства, активизация которых приводит к вовлечению в эпизоотический процесс домашних и сельскохозяйственных животных, что в свою очередь повышает риск инфицирования людей.

Как подчеркнули в надзорном ведомстве, до сих пор единственным средством помощи людям, подвергшимся риску инфицирования, является своевременное введение антирабического иммуноглобулина и назначение курса иммунизации. Применяемая в нашей стране концентрированная очищенная культуральная антирабическая вакцина является высокоэффективным препаратом, соответствующим всем требованиям ВОЗ и способным остановить развитие заболевания у человека, укушенного зараженным животным.

Если контакта с животным, даже внешне здоровым, всё же избежать не удалось, необходимо в короткие сроки самостоятельно провести первичную обработку раны — тщательно промыть раневую поверхность в течение не менее 15 минут струей воды с хозяйственным мылом. Затем срочно обратиться в лечебное учреждение за медицинской помощью, где врачом будет решен вопрос о назначении вакцинации против бешенства. Курс прививок состоит из шести инъекций, вакцина вводится внутримышечно в верхнюю треть плеча.