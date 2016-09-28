Красногорск, 28 сентября, 2016, 11:05 — ИА Регнум. В городе Наро-Фоминске (Московская область) из-за оказания низкоквалифицированной медицинской помощи умер пятилетний ребёнок. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Московской области.

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Несчастье произошло в августе. Родители привели в ГБУЗ «Наро-Фоминская стоматологическая поликлиника» на осмотр пятилетнюю девочку, жалующуюся на зубную боль. Специалист осмотрел ротовую полость пациентки и начал лечение — был прочищен зубной канал.

Отмечается, что ещё неделю девочка ни на что не жаловалась, состояние её было удовлетворительным. «28 августа она почувствовала боль в ногах, на следующий день родители обратились в частную клинику, где был сделан рентген, поставлен диагноз — «растяжение связок» и назначено лечение», — сообщили в пресс-службе.

Через два дня родители ребёнка вынуждены были обратиться ГБУЗ «Наро-Фоминская районная больница» — дочка жаловалась на сильные боли во всём теле. «С их слов, персоналом учреждения не была оказана своевременная и квалифицированная помощь, вместо этого медики порекомендовали принимать обезболивающие препараты амбулаторно», — сообщили в пресс-службе.

В этот же день ребёнку стало хуже: у неё сильно поднялась температура, и девочку доставили в одну из районных больниц. Родители отказались от госпитализации.

«Тогда врачом им было выдано направление на госпитализацию в одну из московских больниц, но, несмотря на все усилия, после доставления в столицу вечером того же дня девочка скончалась», — говорится в сообщении.

Уточняется, что после смерти ребёнка был поставлен предварительный диагноз — «криптогенный сепсис». Следователи выясняют, где именно девочка получила заражение. Назначена судебно-медицинская экспертиза.