Таллин, 28 сентября, 2016, 11:05 — ИА Регнум. Пять из шести фракций парламента Эстонии готовы поддержать на парламентских выборах президента страны 3 октября кандидатуру Керсти Кальюлайд. Об этом сегодня, 28 сентября, сообщило эстонское общественно-правовое телерадиовещание ERR со ссылкой на заявления руководителей фракций. Фракция правящей праволиберальной Реформистской партии определит свою позицию после встречи с Кальюлайд.

Guillaume Speurt Цвета эстонского флага

Член фракции Центристской партии в Рийгикогу Арво Сарапуу считает, что кандидатуру Кальюлайд поддержат все члены фракции. По словам председателя фракции Эстонской Консервативной Народной партии EKRE Мартина Хельме, «восторга от кандидатуры Кальюлайд его однопартийцы не испытывают», но она может рассчитывать на их поддержку. Социал-демократы надеются всей фракцией поддержать Кальюлайд и считают ее таким найденным в ходе компромисса кандидатом, которого могли бы поддержать 68 депутатов от всех партий (необходимое количество голосов для провозглашения президента в ходе парламентских выборов — прим. ИА REGNUM ). Председатель Свободной партии Андрес Херкель отметил, что кандидатура Керсти Кальюлайд в качестве кандидата в президенты была «неожиданным, но, безусловно, хорошим выбором».

В то же время член фракции центристов Пеэтер Эрнитс сказал, что все утверждения о том, что кандидатура Кальюлайд принята депутатами, не соответствуют действительности. Так, по его словам, фракция Центристской партии по этому вопросу расколота. Он подчеркнул, что центристы пока даже не обсуждали конкретные кандидатуры. «Это делается за закрытыми дверями в попытке найти президента по-быстрому, набрав 68 подписей на его выдвижение», — сказал Эрнитс. Он заявил, что даже подписавшиеся депутаты могут впоследствии проголосовать против такого кандидата, поэтому политик назвал фарсом выборы президента в экстренном порядке. Председатель фракции Эстонской Консервативной Народной партии EKRE Мартин Хельме признал, что как его партия, так и большинство жителей Эстонии о Керсти Кальюлайд ничего не знают.

Керсти Кальюлайд — 46-летняя представительница Эстонской Республики в руководящих структурах Евросоюза, работает в Брюсселе с 2004 года после вступления Эстонии в НАТО и Евросоюз. По первому высшему образованию — биолог, закончила Тартуский университет. С 1996 по 2004 год занимала различные руководящие должности в коммерческих и государственных структурах, в 1999 году была экономическим советником тогдашнего премьер-министра, председателя националистической партии «Союз Отечества» Марта Лаара. С мая 2004 года Кальюлайд является представителем Эстонии в Европейской счетной палате. Последние годы она руководила в Счетной палате проведением аудита по сельскому хозяйству и проведением реформы структуры палаты. В сентябре 2016 года Кальюлайд возглавила образованный при канцелярии парламента Эстонии совет по мониторингу развития. Мать четверых детей и уже бабушка.