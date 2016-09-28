Москва, 28 сентября, 2016, 11:04 — ИА Регнум. Совфед вручил мандаты сенаторам, наделенным полномочиями членов верхней палаты парламента, передает корреспондент ИА REGNUM 28 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Совет Федерации РФ

Так, исполнительную власть Тверской области теперь будет представлять президент Паралимпийского комитета России и бывший уполномоченный по правам человека в РФ Владимир Лукин, исполнительную власть Тувы — Людмила Нарусова.

Мандаты членов Совфеда получили также вице-спикер Юрий Воробьев, вновь наделенный полномочиями представителя заксобрания Вологодской области, Таймураз Мамсуров (Северная Осетия), Максим Кавджарадзе (Липецкая область) и другие.