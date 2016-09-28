Чебоксары, 28 сентября, 2016, 11:00 — ИА Регнум. В Кабинете министров Чувашии происходят очередные изменения. Уходят в отставку вновь избранные депутаты Госсовета республики. Это глава Минприроды Чувашии Сергей Павлов и руководитель Госслужбы по тарифам Альбина Егорова. Кроме того, «в перспективе» ожидается упразднение института уполномоченного по правам ребёнка в Чувашии. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 28 сентября, заявил перед началом заседания правительства глава Чувашии Михаил Игнатьев.

27 сентября, на региональной конференции «ЕР». Глава Госслужбы по тарифам Альбина Егорова, экс-глава Гостехнадзора Владимир Димитриев и глава ГКЧС Вениамин Петров

Последний рабочий день сегодня у двух членов правительства Чувашии. Министр природных ресурсов Сергей Павлов и глава Государственной службы по тарифам и конкурентной политике Альбина Егорова переходят в Госсовет республики, куда они избрались по итогам нынешних выборов. «Избранные депутаты обратились в мой адрес в связи с тем, что по закону не имеют быть и депутатами, и должностным лицом органов власти», — сказал Михаил Игнатьев, отметив, что с переходом в парламент они «в команде остаются».

42-летний Сергей Павлов, который работал министром в чувашском правительстве с 2010 года, сменив две министерские должности (Минсельхоз и Минприроды), прошёл по одномандатному округу. 57-летняя Альбина Егорова, возглавлявшая службу по тарифам шесть лет, прошла в парламент по партийному списку (Чебоксарский район). Напомним, 29 сентября пройдёт первая сессия Госсовета.

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Исполняющим обязанности министра природных ресурсов и экологии Чувашии назначен Александр Коршунов, работавший директором в государственном центре агрохимической службы. «Вместе работали в одной команде в Министерстве сельского хозяйства Чувашской Республики. Был в должности первого заместителя», — представил нового руководителя Михаил Игнатьев, попросив его «любить и жаловать».

Кроме того, «в перспективе» в республике рассматривают вопрос об упразднении института уполномоченного по правам ребёнка в Чувашии. «Отдельная практика в Российской Федерации сложилась, будем проводить соответствующие консультации», — сказал Игнатьев, отметив, что «отдельные регионы пошли на упразднение». Напомним, детский омбудсмен Вячеслав Рафинов стал депутатом Госсовета, возглавив в парламенте фракцию «Единой России».

Полномочия в настоящее время будут переданы уполномоченному по правам человека в Чувашии Юрию Кручинину. «Отдельных сотрудников — не всех — передадим вам. И по функционалу будете выполнять как уполномоченный по правам. Дети тоже граждане России, они тоже люди практически», — сказал Игнатьев, обращаясь к Юрию Кручинину.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии на должность главы Минобразования был назначен Юрий Исаев и ушёл в отставку вице-премьер — министр строительства Олег Марков.