В правительстве Чувашии — кадровые изменения
Чебоксары, 28 сентября, 2016, 11:00 — ИА Регнум. В Кабинете министров Чувашии происходят очередные изменения. Уходят в отставку вновь избранные депутаты Госсовета республики. Это глава Минприроды Чувашии Сергей Павлов и руководитель Госслужбы по тарифам Альбина Егорова. Кроме того, «в перспективе» ожидается упразднение института уполномоченного по правам ребёнка в Чувашии. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 28 сентября, заявил перед началом заседания правительства глава Чувашии Михаил Игнатьев.
Последний рабочий день сегодня у двух членов правительства Чувашии. Министр природных ресурсов Сергей Павлов и глава Государственной службы по тарифам и конкурентной политике Альбина Егорова переходят в Госсовет республики, куда они избрались по итогам нынешних выборов. «Избранные депутаты обратились в мой адрес в связи с тем, что по закону не имеют быть и депутатами, и должностным лицом органов власти», — сказал Михаил Игнатьев, отметив, что с переходом в парламент они «в команде остаются».
42-летний Сергей Павлов, который работал министром в чувашском правительстве с 2010 года, сменив две министерские должности (Минсельхоз и Минприроды), прошёл по одномандатному округу. 57-летняя Альбина Егорова, возглавлявшая службу по тарифам шесть лет, прошла в парламент по партийному списку (Чебоксарский район). Напомним, 29 сентября пройдёт первая сессия Госсовета.
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Исполняющим обязанности министра природных ресурсов и экологии Чувашии назначен Александр Коршунов, работавший директором в государственном центре агрохимической службы. «Вместе работали в одной команде в Министерстве сельского хозяйства Чувашской Республики. Был в должности первого заместителя», — представил нового руководителя Михаил Игнатьев, попросив его «любить и жаловать».
Кроме того, «в перспективе» в республике рассматривают вопрос об упразднении института уполномоченного по правам ребёнка в Чувашии. «Отдельная практика в Российской Федерации сложилась, будем проводить соответствующие консультации», — сказал Игнатьев, отметив, что «отдельные регионы пошли на упразднение». Напомним, детский омбудсмен Вячеслав Рафинов стал депутатом Госсовета, возглавив в парламенте фракцию «Единой России».
Полномочия в настоящее время будут переданы уполномоченному по правам человека в Чувашии Юрию Кручинину. «Отдельных сотрудников — не всех — передадим вам. И по функционалу будете выполнять как уполномоченный по правам. Дети тоже граждане России, они тоже люди практически», — сказал Игнатьев, обращаясь к Юрию Кручинину.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии на должность главы Минобразования был назначен Юрий Исаев и ушёл в отставку вице-премьер — министр строительства Олег Марков.