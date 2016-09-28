Москва, 28 сентября, 2016, 10:59 — ИА Регнум. В Московской области возбуждено уголовное дело по факту оказания медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть пятилетней девочки, сообщается на сайте Следственного комитета России.

jarmoluk Стомотолог

По данным следствия, 22 августа 2016 года в ГБУЗ «Наро-Фоминская стоматологическая поликлиника» обратились родители пятилетней девочки, сообщив, что у нее сильно болят зубы. Специалистами была произведена прочистка зубного канала. Последующую неделю девочка находилась дома в удовлетворительном состоянии, жалоб на самочувствие не возникало.

28 августа она почувствовала боль в ногах, на следующий день родители обратились в частную клинику, где был сделан рентген, поставлен диагноз — «растяжение связок» и назначено лечение.

30 августа состояние ребенка ухудшилось, и с жалобами на сильные боли во всем теле родители обратились в приемное отделение ГБУЗ «Наро-Фоминская районная больница». С их слов, персоналом учреждения не была оказана своевременная и квалифицированная помощь, вместо этого медики порекомендовали принимать обезболивающие препараты амбулаторно.

Во второй половине дня девочке стало хуже и она была доставлена в приемное отделение одной из районных больниц, однако от госпитализации в это лечебное учреждение родители отказались. Тогда врачом им было выдано направление на госпитализацию в одну из московских больниц, но после доставления в Москву вечером того же дня девочка скончалась. Предварительная причина смерти — криптогенный сепсис.

Расследование уголовного дела продолжается. Следствию предстоит выяснить, в каком из медицинских учреждений были оказаны низкоквалифицированные, не отвечающие требованиям безопасности медицинские услуги.