Петрозаводск, 28 сентября, 2016, 10:59 — ИА Регнум. В санаторий «Глобус», расположенный на черноморском побережье Краснодарского края, с проверкой направлен представитель Министерства социальной защиты, труда и занятости Карелии. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 28 сентября, в пресс-службе администрации республики, это связано с публикациями в СМИ и поступившими жалобами родителей, чьи дети сейчас там находятся.

Территория «Глобуса» (фото с официального сайта санатория)

Также направлен официальный запрос в Анапскую межрайонную прокуратуру и территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю для рассмотрения и, при необходимости, принятия мер реагирования.

По данным пресс-службы, 16 сентября на отдых и оздоровление в санаторий «Глобус» из республики Карелия были направлены 237 детей: «Отдых детей организован в соответствии с государственными контрактами, заключенными государственным бюджетным учреждением социального обслуживания Республики Карелия «Республиканский центр социальной помощи семье и детям «Сампо» с ООО «Национальные курорты» по итогам проведения аукционных процедур в соответствии с требованиями законодательства».

После прибытия детей в санаторий в ряде региональных СМИ появилась информация о ненадлежащих условиях отдыха, которые не соответствуют изначально заявленным. Согласно публикациям, группу детей должны были поселить в санатории «Глобус», который находится в пяти минутах от моря — в поселке Витязево под Анапой. Однако, их отвезли за 70 километров от этого места. Условия проживания также оказались неудовлетворительными, отмечается в СМИ.

Представители санатория направили официальные ответы, в которых сообщили, что отдых детей проходит в плановом режиме. Так, по информации руководства санатория «Глобус», дети обеспечены полноценным пятиразовым питанием, проживанием в трех‑ и пятиместных номерах. Было проведено медицинское обследование, назначены процедуры (ЛФК, массаж, грязи, ингаляции, физиопроцедуры), обеспечено проведение занятий по общеобразовательным предметам (русский язык, математика, история, физкультура). Организованы досуговые мероприятия и занятия по интересам в различных кружках (рисование, лепка, оригами, ИЗО с природными материалами, шитье кукол) и спортивных секциях (футбол, волейбол, баскетбол). В официальных ответах руководства санатория также сообщается, что случаев пищевого отравления детей не выявлено: завоз продуктов осуществляется ежедневно, все они имеют необходимые сертификаты соответствия. Штат санатория укомплектован квалифицированными медицинскими работниками и педагогами.

Опубликованные на различных интернет-ресурсах отзывы о «Глобусе» противоречивы. Одна часть пользователей пишет о «превосходном месте для отдыха», а другая оставляет крайне негативные комментарии: «Ребенок мой сейчас отдыхает там (сентябрь 2016 год — прим. ИА REGNUM )! Ужас! Третий день лежит с расстройством желудка, за все время дали только смекту. Из медпункта медсестра отказалась идти к ребенку, а он не может пойти сам. Схожу с ума от нервов. По рассказам ребенка, в лагере очень много больных детей, то есть вирус во всю гуляет по лагерю. Персоналу не до наших детей! С кого спросить? Не отпускайте туда детей.».