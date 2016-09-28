Брянск, 28 сентября, 2016, 10:52 — ИА Регнум. Реконструкция котельной на улице Камозина, 11 в Брянске должны быть завершена не позднее 10 октября. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации, от нее будет отапливаться перинатальный центр.

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Кроме того, в городе продолжаются работы по возведению пристройки к лицею №27, из-за чего школа пока не получает тепло. Завершить строительство и включить отопление планируют не позднее 4 октября.

«Из 137 котельных предприятия, которое является крупнейшим поставщиком тепловой энергии в областном центре, на сегодня готовы к отопительному сезону 136», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, осложняет начало отопительного сезона большое количество бесхозных сетей и теплообъектов. Всего в городе их сейчас примерно 370.

ИА REGNUM напоминает, что постановление о начале отопительного сезона в Брянске было подписано 22 сентября. Накануне глава области Александр Богомаз, несмотря на то, что на тот момент успели подготовится только на 90%, дал поручение включить отопление.