Москва, 28 сентября, 2016, 10:52 — ИА Регнум. Новая концепция российской пенсионной системы подразумевает сохранение обязательной государственной пенсии, об этом заявила председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в эфире телеканала «Россия 24».

Дарья Антонова ИА REGNUM Эльвира Набиуллина

По словам Набиуллиной, государственная страховая пенсия является социальной гарантией, обеспечивающей базовый уровень жизни человека, который завершает трудовую деятельность и выходит на пенсию.

Глава ЦБ РФ также пояснила, что пенсия будет состоять из двух частей — государственной и пенсионного капитала. У граждан будет выбор, участвовать ли в накоплениях своей пенсии или сохранять лишь государственную.

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