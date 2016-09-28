Оренбург, 28 сентября, 2016, 10:47 — ИА Регнум. В Оренбургской области за восемь месяцев зарегистрировано 1715 положительных результатов теста на ВИЧ. Поражено ВИЧ более 1% от всего населения региона, что считается признаком выхода заболевания из традиционных групп риска в общую популяцию населения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном Минздраве.

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В январе — августе, в сравнении с аналогичным периодом 2015 года, на 5,5% увеличилось число лиц, прошедших тестирование на ВИЧ-инфекцию. Доля пациентов, вставших на диспансерный учет, составила 88,8% от вновь выявленных (индикатор — 85%). В 2016 году получают лечение 9076 человек с положительным ВИЧ-статусом, что составляет 96,4% от числа нуждающихся и 59,4% от состоящих на диспансерном учете (индикатор — 60%).

Предпринимаемые профилактические мероприятия по сдерживанию эпидемии среди населения позволили в 2015 году добиться снижения заболеваемости учащихся школ и ПТУ до 0,4%; студентов — до 0,8%.

Вместе с тем главный эпидемиолог Минздрава региона Галина Зебзеева подчеркнула, что эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции в регионе остается напряженной. Область входит в число 22 субъектов РФ, где показатели пораженности населения ВИЧ выше среднероссийских в 2−3 раза; по данному показателю в 2015 году регион находился на пятом месте. При этом по уровню первичной заболеваемости отмечается снижение рейтингового показателя в разрезе субъектов РФ — в 2015 году область занимает 15 место (вместо седьмого — в 2010 году).

По словам Зебзеевой, сложившаяся ситуация определяет необходимость проведения корректной и дифференцированной информационной работы с населением. Главные задачи всех профилактических мероприятий по сдерживанию эпидемии ВИЧ-инфекции — снижение риска заражения ВИЧ для людей и устойчивое снижение прироста новых случаев, поддержание здоровья и увеличение продолжительности и качества жизни пациентов.