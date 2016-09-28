Киев, 28 сентября, 2016, 10:44 — ИА Регнум. Депутат украинского парламента, лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что президент Израиля Реувен Ривлин должен принести извинения украинцам за свои слова о том, что среди них было много нацистских пособников. Об том оппозиционный украинский политик написал в своём Facebook.

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Ляшко напомнил, что Ривлин обвинил украинцев в пособничестве нацистам с трибуны Верховной рады. «Во время парламентских слушаний, посвященных трагедии Бабьего Яра, где убивали и украинцев, и евреев, и цыган, и людей другой крови — президент Израиля Ривлин с трибуны украинского парламента (!) заявил, что среди пособников нацистских преступлений было много украинцев», — написал он.

Ляшко отметил, что на эти слова не последовало реакции ни со стороны президента Украины, ни от депутатов. Промолчали и министры.«Выступление Ривлина унижает украинский народ, поэтому я призываю президента Израиля извиниться перед нашим государством и нашим народом», — написал он.

Ляшко также заявил, что Кнессету (парламент Израиля) пора признать Голодомор геноцидом украинского народа. Он напомнил, что Верховная рада признала Холокост геноцидом евреев в 2008 года, и Тель-Авиву следует сделать аналогичный шаг.