Москва, 28 сентября, 2016, 10:44 — ИА Регнум. Первые дебаты кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Хиллари Клинтон были одними из самых неинтересных за всю американскую историю. Об этом 27 сентября в эфире телепередачи «60 минут» на канале Россия 1 заявил депутат Госдумы РФ Вячеслав Никонов. Тем не менее он отметил, что нынешняя избирательная кампания является, напротив, самой необычной.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

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«Когда то, что называют американским истеблишментем, дружно льёт потоки грязи совершенно цинично на одного из кандидатов, Трампа, никогда такого не было. И при этом большинство американцев поддерживают Трампа. Он набирал последние недели очень здорово, уходил вперёд. Идёт борьба сейчас уже за четыре штата, причём за узкие сегменты избирателей во Флориде, Огайо, Пенсильвании и в Колорадо. Интрига была какая: Трампу удастся выбить Клинтон из гонки? Потому что если у неё не выдержит здоровье, если она психологически не сможет выдержать дебаты, выборы закончены, Трамп выиграл», — обозначил депутат Госдумы РФ.

По мнению Вячеслава Никонова, были предприняты героические усилия, чтобы Клинтон эти дебаты не проиграла. Во-первых, вопросы, которые задавал ведущий, были явно подготовленными избирательным штабом Клинтон. Во-вторых, у неё были все ответы — оставалось только читать.

«Она играла роль уже с суфлёром, а Трамп вёл дебаты. И с этой точки зрения, я думаю, что для своего избирателя, в тех штатах, которые для него были ключевыми, Трамп выглядел более убедительным. Но Клинтон не проиграла, и это самое главное. Выборы продолжаются», — отметил спикер.

«Значение первых дебатов не так велико. Начиная с 1980 года, тот, кто выигрывал первые дебаты, проигрывал президентские выборы», — добавил Никонов.

Как сообщало ИА REGNUM, первые дебаты между кандидатами в президенты США состоялись в минувший понедельник, 26 сентября. Полтора часа Хиллари Клинтон и Дональд Трамп говорили о национальной экономике, создании новых рабочих мест, ядерном арсенале, борьбе с терроризмом, отношениях с Российской Федерацией.