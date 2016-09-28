Пекин, 28 сентября, 2016, 10:43 — ИА Регнум. Государственное управление по делам культурного наследия КНР прокомментировало информацию о нанесении ущерба участку Великой китайской стены, реставрация которого завершилась несколько недель назад. Ранее китайские интернет-пользователи обратили внимание на то, что реставраторы залили уникальный исторический памятник толстым слоем бетона.

weibo.com Забетонированная Великая китайская стена

«Реставрационные работы проходили согласно заранее утвержденному плану. Реставраторы справились с возложенной на них задачей — укрепить стену. К сожалению, имидж памятника несколько пострадал при этом», — сообщил журналистам замглавы управления Сун Синьчао.

Чиновник отметил, что «выбирая между сохранением исторического памятника и сохранением имиджа Великой китайской стены, власти сделали выбор в пользу первого варианта», пишет «Жэньминь жибао».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в июне 2016 г. британские специалисты по охране исторических памятников, приглашенные китайской стороной для изучения состояния Великой китайской стены, пришли к неутешительному выводу — уникальный памятник архитектуры может исчезнуть к 2020 г.